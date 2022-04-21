أخبار دولية 21 نيسان 2022 - 10:57 21/04/2022 10:57:47 بايدن: سيطرة الروس على ماريوبول الأوكرانية "موضع شكّ"

بايدن: ليس هناك بعد أي دليل على أن ماريوبول سقطت بالكامل

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LBCI News Lebanon

شكّك الرئيس الأميركي جو بايدن بـ"سيطرة الروس على مدينة ماريوبول الأوكرانية"، التي أعلنها نظيره الروسي فلايدمير بوتين صباحا.

وقال: "سيطرة بوتين على ماريوبول موضع شكّ".



وأضاف: "ليس هناك بعد أي دليل على أن ماريوبول سقطت بالكامل". الإعلان

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