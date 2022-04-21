أخبار دولية
21 نيسان 2022 - 10:57
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بايدن: سيطرة الروس على ماريوبول الأوكرانية "موضع شكّ"

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بايدن: سيطرة الروس على ماريوبول الأوكرانية &quot;موضع شكّ&quot;
Lebanon News
شكّك الرئيس الأميركي جو بايدن بـ"سيطرة الروس على مدينة ماريوبول الأوكرانية"، التي أعلنها نظيره الروسي فلايدمير بوتين صباحا.
     
وقال: "سيطرة بوتين على ماريوبول موضع شكّ".

وأضاف: "ليس هناك بعد أي دليل على أن ماريوبول سقطت بالكامل".
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