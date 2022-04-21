أخبار دولية
21 نيسان 2022 - 14:00
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مستجدات الحرب الروسية على اوكرانيا.. القوات الروسية تسيطر على ماريوبول

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Lebanon News
مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية في قبضة القوات الروسية.

الخبر هذا، اعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا بحضور وزير الدفاع سيرغي شويغو ان قوات بلاده "نجحت" في السيطرة على المدينة.



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