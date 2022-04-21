أخبار دولية
21 نيسان 2022 - 13:14
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روسيا تعلن إغلاق قنصليات لدول البلطيق ردا على اجراءات مماثلة

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روسيا تعلن إغلاق قنصليات لدول البلطيق ردا على اجراءات مماثلة
Lebanon News
أعلنت روسيا اليوم، إغلاق قنصليات لدول البلطيق على أراضيها، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها لاتفيا وليتوانيا وإستونيا التي تندد بالهجوم الروسي على أوكرانيا. 
     
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها "سحبت تصريح العمل" من القنصليات العامة لكل من لاتفيا وإستونيا وليتوانيا في سان بطرسبرغ، كما اتهمت جاراتها الثلاث بمنح "مساعدة عسكرية لنظام كييف".
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كما أغلقت روسيا قنصلية لاتفيا ومستشارية القنصلية الإستونية العامة في بسكوف (شمال غرب)، وفق المصدر نفسه.
      
فضلا عن ذلك، أعلنت الخارجية مسؤولي البعثات القنصلية للاتفيا وإستونيا "أشخاصا غير مرغوب فيهم" ويجب عليهم مغادرة الأراضي الروسية.
      
وأغلِقت القنصليات الروسية العامة في لاتفيا وإستونيا وليتوانيا في نيسان بقرار من السلطات المحلية التي بررت الخطوة بالهجوم الروسي على أوكرانيا. 
     
كما طُرد أكثر من 200 دبلوماسي روسي في مطلع نيسان من دول الاتحاد الأوروبي، وردّت روسيا مذاك باجراءات مماثلة. 
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