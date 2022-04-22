صدامات جديدة في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية

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اندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة الاسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين صباح الجمعة في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، حسب مصور لوكالة فرانس برس في الموقع.وفي وقت مبكر من صباح الجمعة دخلت الشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي حيث قام شبان فلسطينيون برشقهم بالحجارة، كما ذكر الصحافي الذي تحدث عن سقوط بضعة جرحى.وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه حوالي الساعة الرابعة فجرا، ألقى أشخاص في المكان حجارة على حائط المبكى مكان الصلاة المقدس لدى اليهود ويقع في سفح باحة الأقصى في البلدة القديمة في القدس الشرقية.وما زال الوضع متوترا في الحرم القدسي في هذه الجمعة الثالثة من شهر رمضان - الذي يتزامن مع انتهاء الاحتفالات بعيد الفصح اليهودي -، بعد تبادل رشق الحجارة وإطلاق الرصاص المطاطي.وخلال الأسبوع الماضي أصيب أكثر من مئتي شخص معظمهم من الفلسطينيين، بجروح في صدام في الحرم القدسي ومحيطه، أدت أيضا إلى هجمات صاروخية شنتها مجموعات فلسطينية مسلحة من قطاع غزة على الدولة العبرية وغارات إسرائيلية ردا على ذلك.