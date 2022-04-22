لندن تفرض عقوبات جديدة على أفراد روس "ملطخة أياديهم بدماء أوكرانية"

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فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أفراد روس "ملطخة أياديهم بدماء أوكرانية"، معلنة أيضا حظرا جديدا على استيراد منتجات ولا سيما الفضة والكافيار الروسي ردا على غزو أوكرانيا.وكتبت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس على تويتر أن هذه العقوبات تستهدف "أولئك الملطخة أياديهم بدماء أوكرانية، بمن فيهم قائد الوحدة التي احتلت بوتشا وأفراد آخرون وشركات تدعم جيش بوتين".وتستهدف العقوبات الجديدة 26 شخصا بينهم اللفتنانت كولونيل عزاتبيك عمربيكوف الملقّب "جزّار بوتشا"، لتورّطه بمجزرة في المدينة الشمالية الغربية راح ضحيتها بحسب لندن 350 شخصا، وهي من بين جرائم الحرب التي تنفي روسيا الاتهامات الموجهة إليها بارتكابها.كما جرى استهداف مسؤولين عسكريين آخرين بتجميد أصولهم وحظر دخولهم إلى الأراضي البريطانية. واستُهدف أيضا بالعقوبات داعمون لآلة الحرب الروسية مثل رئيس شركة السكك الحديد أوليغ بيلوزيوروف، وعدد من الشركات بما فيها "جاي إس سي كلاشنيكوف كونسيرن" المنتجة خصوصا لبنادق آي-كاي 12 التي تستخدمها القوات الروسية.كذلك، وسّعت الحكومة البريطانية لائحة عقوباتها التجاريّة، عبر حظر استيراد الفضّة والكافيار والمنتجات المشتقّة من الخشب، وزادت الرسوم الجمركية بنسبة 35 نقطة مئوية على بعض المنتجات من روسيا وحليفتها بيلاروس، خصوصا الماس والمطاط.وتقول لندن إنها فرضت منذ بداية الحرب في أوكرانيا عقوبات على أكثر من 1400 شخص وشركة على ارتباط بنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.