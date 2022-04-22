صندوق النقد يدعو لمنح مساعدات لأوكرانيا على شكل تبرعات بدلا من القروض

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شددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا على ضرورة منح المساعدات المالية لأوكرانيا على شكل تبرعات "قدر المستطاع"، وليس على شكل قروض، منعا لتراكم ديون كبيرة على كييف من شأنها تعقيد التعافي بعد الحرب.ولا تزال الاحتياجات المالية لأوكرانيا وسبل تلبيتها بحاجة إلى درس، لكنّ غورغييفا قالت في مؤتمر صحافي بعد اجتماع اللجنة النقدية والمالية للمؤسسة إن هذه الاحتياجات يجب أن تُلبّى بأكبر قدر ممكن "عبر تبرّعات أكثر منها عبر القروض".وأشارت إلى أن السلطات الأوكرانية ستجد نفسها بعد الحرب أمام "فاتورة باهظة جدا من أجل إعادة إعمار البلاد"، محذرة من "تراكم مزيد من الديون (عليها) بالإضافة إلى ما تتحمله أصلا في سياق من التدهور الكبير للأجور والزيادة الكبيرة في النفقات".وكانت غورغييفا قالت الأربعاء إن المسؤولين الأوكرانيين أبلغوا صندوق النقد الدولي بالحاجة إلى 5 مليارات دولار شهريا لمواصلة تشغيل اقتصاد البلاد على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة.