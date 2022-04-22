منظمة الدول الأميركية تعلق عضوية روسيا كمراقب دائم

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علّقت منظمة الدول الأميركية عضوية روسيا بصفتها مراقبا دائما لدى المنظمة، إلى أن "تنهي أعمالها العدائية" وتسحب قواتها من أوكرانيا.وتبنّى المجلس الدائم الذي يُعَدّ الهيئة التنفيذية في هذا التكتل الإقليمي، القرار بغالبية 25 صوتا من أصل 34 عضوا. ولم يصوت أي عضو ضد الإجراء، لكن ثمانية امتنعوا عن التصويت.وذكر القرار أن منظمة الدول الأميركية ستعلّق "فورا" عضوية روسيا حتى "تُنهي حكومتها القتال وتسحب كل قواتها العسكرية ومعداتها من داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا وتعود إلى طريق الحوار والدبلوماسية".وفي حال استوفت موسكو هذه الشروط يمكن إعادتها الى المنظمة، وفقا للقرار.وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "الولايات المتحدة ترحب بتبني" القرار، مضيفا أن "تحرك منظمة الدول الأميركية اليوم يبعث رسالة واضحة إلى الكرملين".وأشار إلى أن "غالبية الدول في المنظمة دعت الكرملين إلى إنهاء حربه الجائرة التي شنها بإرادته، وسحب قواته والامتثال للقانون الدولي".وسبق أن تم تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب اعتداءاتها على أوكرانيا.