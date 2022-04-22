مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن

ماذا في التفاصيل؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مذكرة توقيف دولية, فرنسا ,كارلوس غصن,ماذا في التفاصيل؟

LBCI News Lebanon

أصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن، والذي أوقف في اليابان نهاية 2018 وفر.



وتتعلق المذكرة بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي "سهيل بهوان للسيارات"، كما أوضح المدّعون في ضاحية نانتير في باريس لوكالة فرانس برس.

الإعلان

وأصدر قاضي التحقيق في نانتير المكلف القضية خمس مذكرات توقيف دولية استهدفت، بالإضافة إلى كارلوس غصن "الملاك الحاليين أو المديرين السابقين لشركة سهيل بهوان للسيارات العمانية"، كما أوضح المدعون.