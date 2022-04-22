أخبار دولية
22 نيسان 2022 - 02:15
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قتلى في حريق معهد الأبحاث العسكري في روسيا

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قتلى في حريق معهد الأبحاث العسكري في روسيا
Lebanon News
لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم في حريق كبير دمّر معهدا للأبحاث العسكرية في تفير على بعد 160 كيلومترا من موسكو، حسب السلطات المحلية.
 
وكان التلفزيون الروسي بث صورا لدخان أسود كثيف يتصاعد فوق مبنى كبير مكون من أربعة طوابق وتابع لمعهد الأبحاث المركزي للقوات الجو-فضائية الروسية.
 
 وبحسب ما نقل التلفزيون عن شهود عيان، اضطر عدد من موظفي المعهد للقفز من نوافذ الطوابق العليا هربا من ألسنة اللهب التي اجتاحت ألف متر مربع من المبنى.
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وأوضحت حكومة منطقة تفير في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الروسية أن ستة أشخاص قتلوا وجرح 21 آخرون في الحريق.
 
 وكانت وكالات الأنباء الروسية تحدثت عن مقتل سبعة أشخاص.
 
 ونقلت وكالة تاس الرسمية عن متحدث باسم مستشفى تفير الإقليمي أن عددا من الجرحى نقلوا إلى المستشفى وثلاثة منهم في العناية المركزة.
 
وأوضحت تاس أنه وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون سبب الحريق تقادم الأسلاك الكهربائية في المبنى.
 
ووفق وزارة الدفاع الروسية، يجري المعهد خصوصا أبحاثا تتعلق بالدفاع الجو-فضائي الروسي، فضلا عن تطوير أنظمة دفاع جديدة مضادة للطائرات.
 
وتشهد روسيا باستمرار حرائق عنيفة غالبا ما يكون سببها تقادم الأنظمة الكهربائية أو عدم التزام معايير السلامة. 
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