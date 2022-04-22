سويسرا تطلب استبعاد مسؤول روسي من بعض ملفات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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طالبت سويسرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقليص نطاق عمل نائب مديرها الذي يحمل الجنسية الروسية من أجل "ضمان استقلالية ومصداقية" المنظمة.وأرسلت المستشارة الاتحادية المكلفة الطاقة سيمونيتا سوماروغا رسالة بهذا المعنى في الأول من نيسان إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، كما ذكر المكتب الفدرالي للطاقة مؤكدا معلومات نشرتها صحيفة "24 اور" (24 ساعة).وأوضح المتحدث باسم الوزارة في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس أنه بالنسبة إلى سويسرا، استقلال ومصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك الثقة في نشاطاتها أمور مهمة.وطلبت سوماروغا من غروسي في الرسالة التأكد من ألا يتولى نائبه ميخائيل شوداكوف أي مهمة تتعلق بروسيا أو أوكرانيا ولا يتلقى اي معلومات سرية، كما ذكرت الصحيفة.