الاشتباكات بين الشرطة الاسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في القدس مستمرة

الاشتباكات نفسها تتكرر

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LBCI News Lebanon

هي الاشتباكات نفسها تتكرر امام المسجد الاقصى.



فالوضع ما زال متوترا في الحرم القدسي في هذه الجمعة الثالثة من شهر رمضان الذي يتزامن مع انتهاء الاحتفالات بعيد الفصح اليهودي حيث استمر تبادل رشق الحجارة وإطلاق الرصاص المطاطي.