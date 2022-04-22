أخبار دولية
22 نيسان 2022 - 07:14
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روسيا تسعى إلى السيطرة الكاملة على جنوب أوكرانيا

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Lebanon News
بعد دخولها المناطق الاوكرانية واحدة تلو الاخرى، ماذا ستكون خطوة روسيا المقبلة؟... 

سؤالٌ طُرح منذ اندلاع الحرب الروسية-الاوكرانية وها هي اوكرانيا تقول إن الصورة تتوضح لديها عن الموضوع.
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