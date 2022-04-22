أخبار دولية
22 نيسان 2022 - 07:14
22/04/2022 07:14:53
روسيا تسعى إلى السيطرة الكاملة على جنوب أوكرانيا
عقوبات جديدة على روسيا
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LBCI News Lebanon
بعد دخولها المناطق الاوكرانية واحدة تلو الاخرى، ماذا ستكون خطوة روسيا المقبلة؟...
سؤالٌ طُرح منذ اندلاع الحرب الروسية-الاوكرانية وها هي اوكرانيا تقول إن الصورة تتوضح لديها عن الموضوع.
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