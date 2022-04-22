روسيا تسعى إلى السيطرة الكاملة على جنوب أوكرانيا

عقوبات جديدة على روسيا

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LBCI News Lebanon

بعد دخولها المناطق الاوكرانية واحدة تلو الاخرى، ماذا ستكون خطوة روسيا المقبلة؟...



سؤالٌ طُرح منذ اندلاع الحرب الروسية-الاوكرانية وها هي اوكرانيا تقول إن الصورة تتوضح لديها عن الموضوع.