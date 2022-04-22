أخبار دولية
22 نيسان 2022 - 12:00
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الصمت الانتخابي في فرنسا يبدأ بعد ساعات

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Lebanon News
يومان يفصلان عن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية.

موعد استبقه الرئيس الفرنسي باستعراض مهاراته في الملاكمة أمام أحد المدربين في احدى الضواحي الباريسية حيث كانت له جولة انتخابية لاجتذاب الناخبين اليساريين.
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