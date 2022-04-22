أخبار دولية
22 نيسان 2022 - 12:00
22/04/2022 12:00:00
الصمت الانتخابي في فرنسا يبدأ بعد ساعات
العد العكسي بدأ
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LBCI News Lebanon
يومان يفصلان عن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية.
موعد استبقه الرئيس الفرنسي باستعراض مهاراته في الملاكمة أمام أحد المدربين في احدى الضواحي الباريسية حيث كانت له جولة انتخابية لاجتذاب الناخبين اليساريين.
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