حاكم إقليمي: مستقبل الحرب في أوكرانيا "رهن بمصير ماريوبول"

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اعلن الحاكم الإقليمي لمنطقة دونيتسك الأوكرانية بافلو كيريلنكو لوكالة فرانس برس الجمعة ان مستقبل الحرب في اوكرانيا "رهن بمصير ماريوبول" المحاصرة في جنوب شرق اوكرانيا والتي تخضع للسيطرة الروسية بشكل شبه كامل.وأوضح في مقابلة أن "نجاح الهجوم الروسي في الجنوب رهن بمصير ماريوبول"، ووصف هذه المدينة بأنها "استراتيجية" بالنسبة إلى الأوكرانيين في دفاعهم عن المنطقة، وبالنسبة إلى الروس في رغبتهم بتأمين جسر بري إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014.وقال كيريلنكو "العدو يركز كل جهوده على ماريوبول" فيما يتحصن آخر المقاتلين الأوكرانيين في مجمع آزوفستال الضخم للمعادن مع "ما يصل إلى 300 مدني".