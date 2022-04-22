تركيا تتّهم حزب العمال الكردستاني بتنفيذ هجوم في شمال غرب البلاد

الإعلان

اتّهمت تركيا اليوم، حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية"، بتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة بجروح في شمال غرب البلاد الأربعاء.وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال مقابلة عبر قناة "ان تي في" التركية الخاصة: "حدّدنا منفّذي الهجوم. إنه الحزب الشيوعي الماركسي-اللينيني، وهو منظمة إرهابية على صلة بحزب العمال الكردستاني الذي يعمل كمقاول فرعي".والحزب الشيوعي الماركسي-اللينيني محظور في تركيا لأنه مصنّف منظمة "إرهابية".وأعلنت السلطات التركية الأربعاء مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح في انفجار استهدف حافلة تقل حراس سجن في مدينة بورصة الصناعية بشمال غرب تركيا.وانفجرت عبوة أخرى الخميس في حيّ ناء في اسطنبول من دون سقوط ضحايا، قرب مبنى يضمّ منظمة "توغفا" للشباب التي أنشأها بلال اردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.ونسب صويلو الهجوم هذا إلى حزب الكومونة الثوري وهو منظمة أخرى متصلة بحزب العمال الكردستاني، بحسب قوله.وتعرضت تركيا لسلسلة من الهجمات في العام 2016 تبناها تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني.وجاءت الهجمات الأخيرة في سياق هجوم جوي وبري تشنّه أنقرة منذ الاثنين ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق حيث يملك التنظيم قواعد ومعسكرات تدريب.