اليونان تفرج عن ناقلة نفط روسية احتجزتها بموجب العقوبات الأوروبية

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أفرجت اليونان عن ناقلة نفط روسية احتجزتها الثلاثاء بموجب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وفق ما أعلنت ناطقة باسم خفر السواحل اليونانية الجمعة.وقالت الناطقة لوكالة فرانس برس "تمّ الإفراج عن السفينة وبإمكانها أن تغادر بحرّية".وقرّرت السلطات اليونانية الإفراج عن "بيغاس" لأنّ مالك هذه السفينة التي يبلغ وزنها 115 ألف طنّ وتحمل نفطًا إيرانيًا، تغيّر ولم يعد مستهدفًا بالعقوبات الأوروبية.ومنذ احتجازها، ترسو السفينة "بيغاس" التي كان من المفترض أن تتوجه إلى مرفأ مرمرة التركي، في مرفأ كاريستوس في جنوب جزيرة إيفيا، بحسب ما أظهر موقع "مارين ترافيك" الدولي المتخصص في حركة الملاحة البحرية. ويوجد على متنها 19 روسيًا.