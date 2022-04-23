إطلاق نار وانتشار أمني كثيف في أحد أحياء واشنطن

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أصيب أربعة أشخاص على الأقل الجمعة جراء إطلاق نار في حي في العاصمة الأميركية واشنطن، حسب ما أعلنت الشرطة التي انتشرت بكثافة في الموقع وباشرت تعقب أثر أحد الرجال.وأصيب أربعة أشخاص بينهم فتاة تبلغ 12 عامًا جراء إطلاق النار. ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفى وباتت حالهم مستقرة. وعولج شخص رابع في الستينات من عمره في مكان الواقعة.وقال ستيوارت إيمرمان نائب رئيس شرطة واشنطن للصحافيين: "نبحث عن شخص في إطار التحقيق هو ريموند سبينسر البالغ الثالثة والعشرين وهو مطلوب بسبب صلات له بمنشورات على شبكات التواصل الإجتماعي ومدعو للحضور إلى مركز الشرطة."