واشنطن تنظم إجتماعًا لحلفائها في ألمانيا لمناقشة الإحتياجات الأمنية لأوكرانيا

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دعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 40 دولة حليفة إلى الإجتماع في ألمانيا الأسبوع المقبل لمناقشة الإحتياجات الأمنية الطويلة المدى لكييف حتى مع إستمرار المواجهة في شرق أوكرانيا وجنوبها.وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي الجمعة إن وزراء الدفاع وكبار الجنرالات من 20 دولة أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن غير الأعضاء وافقوا على دعوة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن للإجتماع الثلاثاء في قاعدة رامشتاين الجوية التابعة للقوات الأميركية غربي ألمانيا.ووصف كيربي الإجتماع بأنه عبارة عن مشاورات ستتطرق إلى السبل التي يمكن لشركاء أوكرانيا من خلالها المساهمة في تعزيز قوتها العسكرية بعد انتهاء الحرب.