مالي تعلن العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة سابقة للجيش الفرنسي

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أعلن الجيش المالي مساء الجمعة عثوره على مقبرة جماعية قرب قاعدة أعادها الجيش الفرنسي قبل أربعة أيام في غوسي بشمال البلاد.ويأتي ذلك بعد ساعات على اتهام الجيش الفرنسي لمرتزقة روس من مجموعة فاغنر بالتلاعب بالمعلومات. وأكد الجيش الفرنسي أنه صور ما زعم أنهم مرتزقة روس يدفنون جثثًا قرب قاعدة غوسي بهدف إتهام الفرنسيين بترك مقبرة جماعية وراءهم.وذكرت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية في بيان أنه تم العثور على جثث في حالة تحلل متقدم في مقبرة جماعية ليست بعيدة عن المعسكر الذي كانت تشغله سابقًا قوة برخان الفرنسية.