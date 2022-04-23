شخص يضرم في نفسه النار أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة

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شخص يضرم في نفسه النار أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدةأضرم شخص النار في نفسه الجمعة أمام المحكمة العليا الأميركية مما أدى إلى إجلائه بمروحية، وفق ما أكدت متحدثة بإسم المحكمة العليا لوكالة فرانس برس.وقالت الناطقة بإسم أعلى هيئة قضائية في البلاد في بيان: "حوالي الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي، توجه شخص إلى الساحة أمام مبنى المحكمة العليا وأضرم النار في نفسه".وأضافت أن "مروحية طبية هبطت في الساحة وتم نقل الشخص إلى مستشفى محلي".ولم يصب أي شخص بجروح وتعذر الوصول إلى المنطقة الجمعة بسبب إجراءات التحقيق. وأكدت المحكمة العليا أن الحادث لم يعتبر تهديدًا للسلامة العامة.