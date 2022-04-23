أخبار دولية
23 نيسان 2022 - 07:58
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العين على وضع ماريوبول... فهل سقطت المدينة؟

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Lebanon News
بعد شهرين على بدء غزو الجيش الروسي لأوكرانيا والذي اتهمته الأمم المتحدة بارتكاب أعمال "قد ترقى إلى جرائم حرب" العين على وضع ماريوبول. فهل سقطت المدينة؟
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