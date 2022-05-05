أخبار دولية
05 أيار 2022 - 08:31
05/05/2022 08:31:56
عشية انتخابات المغتربين... إليكم جدول أقلام الاقتراع في الخارج
إليكم جدول أقلام الاقتراع في الخارج
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اقلام الاقتراع, انتخابات المغتربين ,وزارة الخارجية ,إليكم جدول أقلام الاقتراع في الخارج
LBCI News Lebanon
عشية الانتخابات النيابية للمغتربين اللبنانيين، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين جدول أقلام الاقتراع للمنتخبين في الخارج.
**للاطلاع على الجدول
إضغط هن
ا
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
أخبار دولية
وزارة الخارجية
انتخابات المغتربين
اقلام الاقتراع
إقرأ أيضاً