اعتقال 450 من الروهينغا على شاطىء سياحي في بنغلادش

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تم اعتقال ما لا يقل عن 450 لاجئًا من الروهينغا على شاطئ كوكس بازار في بنغلاديش حيث أتوا للاحتفال بعيد الفطر، حسب ما ذكرت السلطات الخميس.وقال المتحدث باسم الشرطة رفيق الاسلام لفرانس برس إن الاعتقالات التي تجسد تنامي نظام الحرمان الذي يتعرض له اللاجئون الروهينغا في بنغلادش بحسب مدافعين عن حقوق الإنسان، تمت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، ثاني أيام العيد.وأضاف أن "أكثر من 450 من الروهينغا" بينهم مراهقون اعتقلوا، متحدثا عن "إجراء أمني" في هذا المنتجع الساحلي السياحي المعروف بشواطئه التي تعد من بين الأطول في العالم.وأوضح أن الروهينغا متورطون في جرائم مختلفة. وهذا ليس آمنًا لسياحنا. عززنا أمن المدينة. وبما ان السياح يزورون كوكس بازار بمناسبة عيد الفطر عززنا الدوريات لضمان سلامتهم.ولجأ نحو 920 ألفًا من الروهينغا معظمهم من المسلمين إلى بنغلادش حيث يُحظر عليهم مغادرة المخيمات المسيجة بالأسلاك الشائكة حيث يحتجزون منذ فرارهم من بورما.وشهدت هذه المخيمات تصاعدًا في أعمال العنف التي نسبت إلى جيش إنقاذ الروهينغا الأراكان، وهو جماعة متمردة تقاتل الجيش البورمي ولكن يُعتقد أيضًا أنها متورطة في عمليات قتل وتهريب المخدرات.وقال ريزور رحمن لينين الخبير والناشط في مجال حقوق الإنسان والمستشار لدى الأمم المتحدة في دكا لفرانس برس "يواجه شباب الروهينغا يوميا حرمانًا يتفاقم".