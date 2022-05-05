رئيس الوزراء البولندي يعلن جمع أكثر من 6 مليارات يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر للمانحين

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اعلن رئيس الوزراء البولندي أن أكثر من ستة مليارات يورو مخصصة لأوكرانيا تم جمعها خلال مؤتمر دولي للمانحين في وارسو.وصرح ماتيوس مورافيسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته السويدية ماغدالينا اندرسون "خلال هذا المؤتمر، تمكنا من جمع أكثر من ستة مليارات يورو، وسيتم استخدام هذا المال دعما لأوكرانيا ولجميع من يدعمون أوكرانيا".واضاف: "حين تجلب روسيا الموت، على بلدان العالم الحر أن تقدم مساعدتها، واعتقد ان هذا المؤتمر هنا في وارسو أظهر قسطا كبيرا من التضامن بيننا".وخلال المؤتمر الذي نظمته بولندا والسويد بمشاركة الاتحاد الاوروبي، دعا الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تقنية الفيديو الى "منح أوكرانيا فورا صفة مرشح" للانضمام الى الاتحاد الأوروبي.واعتبر أن "انضمام أوكرانيا الى الاتحاد الاوروبي ينبغي أن يكون الحقيقة المطلقة، ليس وعدا او احتمالا فقط".كذلك، دعا "الشركاء" الى أن يتولوا رعاية "مناطق ومدن وصناعات في أوكرانيا" دعما لإعادة إعمارها.وفي وقت سابق، اعلن زيلينسكي إطلاق منصة تمويلية عبر الانترنت لمساعدة كييف في كسب الحرب ضد روسيا وإعادة إعمار البنى التحتية في البلاد.وخلال المؤتمر، اعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين تقديم مساعدة للنازحين داخل أوكرانيا بقيمة مئتي مليون يورو.وقالت: "اليوم، اجتمعنا لغرض واضح: دعم شعب أوكرانيا الشجاع والذي يقاتل المعتدي ويدافع عن حريته".واضافت فون دير لايين "اليوم، لبى الاتحاد الاوروبي النداء مجددا دعما لأوكرانيا. باسم المفوضية الاوروبية، أتعهد دفع مئتي مليون يورو لأوكرانيا".من جهته، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن "جهود التضامن ستتركز على ثلاثة مجالات رئيسية: المساعدة الإنسانية والحاجة الى السيولة على المدى القصير وإعادة إعمار" أوكرانيا.وقال ميشال إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي مصادرة وبيع الأصول الروسية التي احتجزها واستخدام العائدات لإعادة بناء أوكرانيا، بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي أنه جمد 30 مليار يورو (32 مليار دولار) من الأصول المرتبطة بأفراد روس وبيلاروسيين مدرجين في القائمة السوداء.وقال ميشال في حديث لوكالة أنباء انترفاكس الأوكرانية "شخصيا، أنا مقتنع تماما أن هذا مهم للغاية ليس فقط لتجميد الأصول، ولكن أيضا لإتاحة الفرصة لمصادرتها ، وإتاحتها لإعادة بناء البلد".