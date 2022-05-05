ماكرون في برلين الاثنين في اول زيارة منذ اعادة انتخابه

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أعلن الإليزيه الخميس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه الاثنين إلى برلين للقاء المستشار أولاف شولتس في أول زيارة له منذ إعادة انتخابه وتنصيبه، وذلك للتشديد على "قوة الثنائي الفرنسي الألماني".ويعقد المسؤولان اجتماعا ثنائيا يليه عشاء عمل.ويصل إيمانويل ماكرون إلى برلين بعد مشاركته في يوم أوروبا في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، حيث تقام المراسم الختامية لمؤتمر مستقبل أوروبا، بعد عام من إطلاقه.وذكر الإليزيه انه سيتطرق مع أولاف شولتز إلى "القضايا المتعلقة بالحرب في أوكرانيا وقضايا السيادة الأوروبية" وخصوصا "مسائل الدفاع والطاقة".وذكرت الرئاسة الفرنسية "انهما سيناقشان الملفات الرئيسية على الساحة الدولية في اطار الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع التي ستعقد قمتها في حزيران. كما سيبحث الوضع في منطقة الساحل وغرب البلقان والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين" فضلا عن "الملفات الثنائية بين فرنسا وألمانيا".