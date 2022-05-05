أخبار دولية
05 أيار 2022 - 13:40
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كيف هي صورة التحضيرات في الولايات المتحدة الاميركية؟

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Lebanon News
يومان يفصلاننا عن انطلاق عملية اقتراع المغتربين اللبنانيين في الولايات المتحدة الاميركية. 

ففي الولايات المتحدة، 34 مركز اقتراع موزعين على الولايات لاستقبال 28 ألف ناخب لبناني من أجل الادلاء بصوتهم.
 
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