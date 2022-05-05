كيف هي صورة التحضيرات في الولايات المتحدة الاميركية؟

يومان يفصلاننا عن انطلاق عملية اقتراع المغتربين اللبنانيين في الولايات المتحدة الاميركية.ففي الولايات المتحدة، 34 مركز اقتراع موزعين على الولايات لاستقبال 28 ألف ناخب لبناني من أجل الادلاء بصوتهم.