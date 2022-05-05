أخبار دولية
05 أيار 2022 - 13:40
05/05/2022 13:40:00
كيف هي صورة التحضيرات في الولايات المتحدة الاميركية؟
كيف هي الصورة؟
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LBCI News Lebanon
يومان يفصلاننا عن انطلاق عملية اقتراع المغتربين اللبنانيين في الولايات المتحدة الاميركية.
ففي الولايات المتحدة، 34 مركز اقتراع موزعين على الولايات لاستقبال 28 ألف ناخب لبناني من أجل الادلاء بصوتهم.
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