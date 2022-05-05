الاستعدادات شارفت على الانتهاء في المانيا تحضيراً للاحد.. كيف هي الصورة من برلين؟

دعا السفير اللبناني لدى المانيا مصطفى أديب في حديث للـLBCI، جميع المسجلين في برلين للمشاركة بكثافة بالانتخابات النيابية.واعتبر أنه استحقاق دستوري مهم ويشكل بارقة امل للبنان.وفي المانيا، 17161 لبناني مسجل للمشاركة في العملية الانتخابية.