أخبار دولية
05 أيار 2022 - 13:42
05/05/2022 13:42:00
الاستعدادات شارفت على الانتهاء في المانيا تحضيراً للاحد.. كيف هي الصورة من برلين؟
كيف هي الصورة من برلين؟
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LBCI News Lebanon
دعا السفير اللبناني لدى المانيا مصطفى أديب في حديث للـLBCI، جميع المسجلين في برلين للمشاركة بكثافة بالانتخابات النيابية.
واعتبر أنه استحقاق دستوري مهم ويشكل بارقة امل للبنان.
وفي المانيا، 17161 لبناني مسجل للمشاركة في العملية الانتخابية.
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