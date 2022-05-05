المغرب وإسبانيا يستأنفان التعاون حول الهجرة بعد تطبيع علاقاتهما

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استأنف المغرب واسبانيا تعاونهما حول ملفات الهجرة بعد تطبيع علاقاتهما الدبلوماسية مؤخرا، إذ اجتمعت الخميس بالرباط لجنة مشتركة لتنسيق العملية الضخمة لعبور المهاجرين النظاميين موانئ الجارين، خلال عطلة الصيف، وفق بيان مشترك.جاء هذا الاجتماع بعد توقف العملية المسماة "مرحبا"، والتي تعنى بتنقل ملايين المغاربة المقيمين بأوروبا، لعامين بسبب الجائحة. ثم بسبب استثناء المغرب الموانئ الاسبانية منها العام الماضي، في ظل أزمة دبلوماسية حادة مع مدريد.وقال بيان مشترك "للجنة المختلطة للعبور" إن اجتماعها يندرج في إطار تفعيل خارطة الطريق التي أعلنها البلدان لبدء مرحلة جديدة في آذار بعد تجاوز الأزمة.