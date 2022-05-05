الأطلسي مستعد لـ"تعزيز وجوده" قرب السويد في حال ترشحها لعضويته

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ أن الحلف مستعد "لتعزيز وجوده" في بحر البلطيق ومحيط السويد لحماية هذا البلد في حال ترشحه لعضوية الأطلسي إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.ولفت ستولتنبرغ في مقابلة مع التلفزيون السويدي إس في تي إلى أنه عليهم أن يتذكروا انه خلال عملية الانضمام الى حلف شمال الاطلسي، ثمة التزام سياسي قوي من جانب المنظمة لدعم أمن السويد.وأوضح أن لديهم وسائل عدة للقيام بذلك، وخصوصا عبر تعزيز وجود الاطلسي وقواته في المناطق المحيطة بالسويد وفي البلطيق.وفي منعطف تاريخي تسببت به الحرب في أوكرانيا، تجري السويد وفنلندا راهنا مشاورات داخلية وخارجية مهمة بهدف الانضمام الى الاطلسي، مع قرار فنلندي في هذا السياق يعتبر وشيكا جدا.ووحدهم اعضاء الحلف يفيدون من الحماية التي نص عليها البند الخامس من معاهدة الدفاع المشترك للمنظمة، وليس المرشحين للعضوية.وتجري ستوكهولم وهلسنكي محادثات مع الكثير من أعضاء الحلف الرئيسيين للتأكد من الحصول على "الضمانات" اللازمة، في وقت تتوعدهما روسيا ب"عواقب" في حال ترشحهما للانضمام.واشارت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين الخميس الى محادثات في هذا المعنى مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، مؤكدة أن انضماما في أسرع وقت هو "أفضل ضمان ممكن".