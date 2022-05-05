أخبار دولية
05 أيار 2022 - 13:12
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روسيا تعلن طرد سبعة دبلوماسيين دنماركيين

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روسيا تعلن طرد سبعة دبلوماسيين دنماركيين
Lebanon News
أعلنت روسيا الخميس طرد سبعة دبلوماسيين دنماركيين ردا على تدبير مماثل اتخذته كوبنهاغن في ضوء غزو موسكو لأوكرانيا.
 
     
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "تم إعلان سبعة متعاونين في سفارة مملكة الدنمارك في روسيا أفرادا غير مرغوب فيهم وعليهم مغادرة أراضي البلاد خلال أسبوعين"، لافتة الى أنها رفضت منح تأشيرة روسية لدبلوماسي دنماركي آخر.
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ويأتي ذلك ردا على طرد خمسة عشر دبلوماسيا روسيا من الدنمارك بداية نيسان، بحسب المصدر نفسه.
 
     
وأوضحت الخارجية الروسية أنها استدعت السفير الدنماركي "للاحتجاج بشدة" على قرار كوبنهاغن، وكذلك على الدعم العسكري الذي وفرته الدنمارك لأوكرانيا.
 
     
واعتبر البيان أن "سياسة المملكة المناهضة لروسيا تلحق ضررا خطرا بالعلاقات الثنائية".
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