ماكرون يجري مباحثات هاتفية مع قادة سبع دول بعد إعادة انتخابه

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أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس مباحثات هاتفية مع قادة سبع دول من بينها تركيا ومصر والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال، من أجل تنشيط العلاقات بعد فوزه بولاية ثانية، على ما أعلن قصر الإليزيه.وكانت أوكرانيا إحدى المسائل الرئيسية التي تناولها البحث خلال الاتصال مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي هنأ ماكرون على إعادة انتخابه وكذلك فعل رئيس جنوب إفريقيا سيريا رامابوزا والسنغال ماكي سال ومصر عبد الفتاح السيسي والجزائر عبد المجيد تبون وموريتانيا محمد ولد غزاوني وجزر القمر غزالي عثماني.وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ المباحثات شملت خصوصاً "الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتجنب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتخفيفها على الأمن الغذائي العالمي بما يشمل مبادرة فارم التي تهدف إلى تهدئة التوتر في الأسواق الزراعية وتعزيز التضامن حيال أكثر الدول تضررا والاستمرار بالاستثمار في الانتاج الزراعي المحلي".وخلال اتصالهما أعاد ماكرون والرئيس الجزائري "تأكيد عزمهما على مواصلة الدينامية الإيجابية في العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر".