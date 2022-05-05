أخبار دولية 05 أيار 2022 - 16:13 05/05/2022 16:13:19 بايدن يعيّن كارين جان-بيار متحدثة باسم البيت الأبيض لتكون أول امرأة من البشرة السوداء في هذا المنصب

بايدن يعيّن كارين جان-بيار متحدثة باسم البيت الأبيض لتكون أول امرأة من البشرة السوداء في هذا المنصب

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LBCI News Lebanon



عيّن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس كارين جان-بيار متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض، لتكون أول امرأة من البشرة السوداء تتولى المنصب.





وستحل جان-بيار اعتبارا من 13 أيار محلّ جين ساكي بعدما عملت نائبة لها حتى الآن، وفق بيان صادر عن الرئاسة الأميركية. الإعلان

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