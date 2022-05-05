أخبار دولية
05 أيار 2022 - 16:27
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ثلاثة قتلى على الأقلّ بهجوم في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل

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ثلاثة قتلى على الأقلّ بهجوم في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل
Lebanon News
سقط ثلاثة قتلى على الأقلّ وخمسة جرحى في هجوم وقع في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل مساء الخميس تزامناً مع إحياء الدولة العبرية ذكرى تأسيسها، في حلقة جديدة من مسلسل هجمات مماثلة استهدفت أنحاء مختلفة من إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.
 
     
وقالت نجمة داود الحمراء، منظمة الإسعاف الطبي في إسرائيل، إنّ ثلاثة من الجرحى حالهم حرجة والاثنين الباقيين جروحهما متوسطة الخطورة أو طفيفة.
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ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة هجمات مماثلة شهدتها الدولة العبرية في الأسابيع الأخيرة وشنّها فلسطينيون أو عرب إسرائيليون.
 
     
من جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية إنّ الهجوم وقع على ما يبدو في أماكن متفرقة من المدينة، مشيرة إلى أنّها أطلقت عملية أمنية واسعة لتعقّب منفّذي الهجوم.
 
     
وأوضحت الشرطة أنّها نصبت حواجز على الطرقات وسيّرت دوريات بإسناد من مروحيات للعثور على سيارة فرّت من مكان الهجوم.
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