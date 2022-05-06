أخبار دولية
06 أيار 2022 - 06:48
06/05/2022 06:48:59
قطر أعطت اللبناني الفرصة ليحقق ابداعاته... واليوم امام اللبناني فرصة ليغير الواقع ببلده
قطر أعطت اللبناني الفرصة ليحقق ابداعاته... واليوم امام اللبناني فرصة أن يغير الواقع ببلده
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LBCI News Lebanon
هكذا كانت قطر بالتسعينيات... وهكذا أصبحت..
تطور وازدهار لافت خلال سنوات قليلة... هذه النهضة الحديثة شارك يشارك فيها لبنان. تحديدا عبر أفراد الجالية اللبنانية الذين يعملون بقطاعات مختلفة بالدوحة.
الوجود اللبناني في قطر بدأ بالخمسينيات والستينيات...
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