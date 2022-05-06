القاهرة... عاصمة تحولت في الفترة الماضية إلى ورشة عمل وإعمار

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LBCI News Lebanon

هنا القاهرة... عاصمة تحولت في الفترة الماضية إلى ورشة عمل وإعمار.



هكذا هو المشهد في الطريق إلى سفارة لبنان في مصر.. مشاريع بنى تحتية وتجمعات سكنية وتجارية.. منها تصل إلى منطقة الزمالك حيث السفارة.





