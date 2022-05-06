أخبار دولية
06 أيار 2022 - 06:52
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القاهرة... عاصمة تحولت في الفترة الماضية إلى ورشة عمل وإعمار

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Lebanon News
هنا القاهرة... عاصمة تحولت في الفترة الماضية إلى ورشة عمل وإعمار.

هكذا هو المشهد في الطريق إلى سفارة لبنان في مصر.. مشاريع بنى تحتية وتجمعات سكنية وتجارية.. منها تصل إلى منطقة الزمالك حيث السفارة. 


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