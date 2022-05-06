أخبار دولية
06 أيار 2022 - 06:52
06/05/2022 06:52:02
القاهرة... عاصمة تحولت في الفترة الماضية إلى ورشة عمل وإعمار
القاهرة... عاصمة تحولت في الفترة الماضية إلى ورشة عمل وإعمار
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LBCI News Lebanon
هنا القاهرة... عاصمة تحولت في الفترة الماضية إلى ورشة عمل وإعمار.
هكذا هو المشهد في الطريق إلى سفارة لبنان في مصر.. مشاريع بنى تحتية وتجمعات سكنية وتجارية.. منها تصل إلى منطقة الزمالك حيث السفارة.
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