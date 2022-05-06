أخبار دولية
06 أيار 2022 - 08:28
06/05/2022 08:28:00
مشاركة لافتة للمغتربين اللبنانيين في قطر.. كيف تبدو الصورة الان؟
كيف هو المشهد الانتخابي الآن؟
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شهدت قطر مشاركة لافتة للمغتربين اللبنانيين، كيف هو المشهد الانتخابي الآن؟
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