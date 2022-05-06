أخبار دولية
06 أيار 2022 - 08:27
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كيف هي صورة التحضيرات في استراليا التي ستفتح بدورها مراكز الاقتراع؟

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Lebanon News
بعيدا عن البلدان التي فتحت مراكز الاقتراع فيها اليوم امام الناخبين، كيف هي صورة التحضيرات في استراليا التي ستفتح بدورها مراكز الاقتراع امام عشرين الف ناخب مسجل؟ 

اليكم التفاصيل... 


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