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06 أيار 2022 - 08:27
06/05/2022 08:27:00
كيف هي صورة التحضيرات في استراليا التي ستفتح بدورها مراكز الاقتراع؟
كيف هي صورة التحضيرات في استراليا التي ستفتح بدورها مراكز الاقتراع؟
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LBCI News Lebanon
بعيدا عن البلدان التي فتحت مراكز الاقتراع فيها اليوم امام الناخبين، كيف هي صورة التحضيرات في استراليا التي ستفتح بدورها مراكز الاقتراع امام عشرين الف ناخب مسجل؟
اليكم التفاصيل...
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