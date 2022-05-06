أخبار دولية 06 أيار 2022 - 08:27 06/05/2022 08:27:00 كيف هي صورة التحضيرات في استراليا التي ستفتح بدورها مراكز الاقتراع؟

كيف هي صورة التحضيرات في استراليا التي ستفتح بدورها مراكز الاقتراع؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مراكز الاقتراع,استراليا,كيف هي صورة التحضيرات في استراليا التي ستفتح بدورها مراكز الاقتراع؟

استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت إشترك الآن تسجيل الدخول تسجيل الدخول

LBCI News Lebanon

بعيدا عن البلدان التي فتحت مراكز الاقتراع فيها اليوم امام الناخبين، كيف هي صورة التحضيرات في استراليا التي ستفتح بدورها مراكز الاقتراع امام عشرين الف ناخب مسجل؟



اليكم التفاصيل...





الإعلان

الإعلان