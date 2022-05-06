مؤتمر بالفيديو لقادة دول مجموعة السبع حول أوكرانيا بمشاركة زيلينسكي

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أعلنت متحدثة بإسم المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة أن قادة القوى العظمى في مجموعة السبع سيعقدون إجتماعًا إفتراضيًا الأحد مخصصًا للحرب في أوكرانيا ويشارك فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وقالت المتحدثة كريستيان هوفمان خلال مؤتمر صحافي إن "المستشار الألماني أولاف شولتس سيعقد المؤتمر الثالث بالفيديو منذ مطلع العام مع شركائه في مجموعة السبع، مضيفة أن الثامن من أيار هو يوم تاريخي يصادف نهاية الحرب العالمية الثانية التي نشرت الرعب والدمار والموت في أوروبا".وسيناقش المؤتمر قضايا حالية وخصوصًا الوضع في أوكرانيا. وسيشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فيه ويتحدث عن الوضع الحالي في بلاده.