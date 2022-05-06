أخبار دولية
06 أيار 2022 - 09:36
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أوكرانيا تتهم روسيا بإطلاق النار أثناء عملية إجلاء مدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول

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أوكرانيا تتهم روسيا بإطلاق النار أثناء عملية إجلاء مدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول
Lebanon News
إتهمت كتيبة آزوف التي تدافع عن مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية حيث يتحصن آخر المقاتلين الأوكرانيين في مدينة ماريوبول (جنوب شرق)، الجمعة القوات الروسية باستهداف إحدى السيارات التي كانت تشارك في عملية إجلاء مدنيين، ما تسبب بمقتل جندي.
     
وقالت الكتيبة عبر تطبيق تلغرام: "أثناء وقف إطلاق النار في أراضي مصنع آزوفستال، إستهدف الروس سيارة بصاروخ موجه مضاد للدبابات. هذه السيارة كانت متوجهة نحو مدنيين لإجلائهم من المصنع". 
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وأضافت أنه "قُتل مقاتل وجُرح ستة آخرون". 
     
وأكدت أن "العدو يواصل إنتهاك كافة الإتفاقات وعدم إحترام الضمانات الأمنية لعمليات إجلاء المدنيين".
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