المغرب يوقف مشتبهًا بارتباطه بتنظيم الدولة الإسلامية بتنسيق مع إف بي آي

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أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية أنها أوقفت الجمعة شخصًا يشتبه في موالاته لتنظيم الدولة الإسلامية وتورطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي، وذلك بتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي).وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان أنه "تمكن من توقيف شخص موالي لتنظيم داعش الإرهابي للإشتباه في تورطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام"، وذلك في مدينة بركان، شرق البلاد.وأوضح البيان أنه "جرى تشخيص هويته وكشف معالم مشروعه الإرهابي، إنطلاقًا من أبحاث وتحريات تقنية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي".