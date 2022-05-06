أخبار دولية
06 أيار 2022 - 09:53
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المغرب يوقف مشتبهًا بارتباطه بتنظيم الدولة الإسلامية بتنسيق مع إف بي آي

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المغرب يوقف مشتبهًا بارتباطه بتنظيم الدولة الإسلامية بتنسيق مع إف بي آي
Lebanon News
أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية أنها أوقفت الجمعة شخصًا يشتبه في موالاته لتنظيم الدولة الإسلامية وتورطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي، وذلك بتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي).
     
وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان أنه "تمكن من توقيف شخص موالي لتنظيم داعش الإرهابي للإشتباه في تورطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام"، وذلك  في مدينة بركان، شرق البلاد.
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وأوضح البيان أنه "جرى تشخيص هويته وكشف معالم مشروعه الإرهابي، إنطلاقًا من أبحاث وتحريات تقنية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي".
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