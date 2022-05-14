أخبار دولية
14 أيار 2022 - 11:29
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المدنيون يغادرون بأعداد كبيرة بانشير في افغانستان بسبب المعارك

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المدنيون يغادرون بأعداد كبيرة بانشير في افغانستان بسبب المعارك
Lebanon News
     
غادر مدنيون وادي بانشير في أفغانستان بأعداد كبيرة في الأيام الأخيرة، هربًا من المعارك بين طالبان وجبهة المقاومة الوطنية وهي جماعة المعارضة المسلحة الرئيسية، على ما ذكر سكان السبت.
 
     
أعلنت جبهة المقاومة الوطنية، بقيادة أحمد مسعود، نجل الزعيم التاريخي أحمد شاه مسعود، في 7أيار، أنها بدأت هجوما كبيرا على طالبان في عدد من ولايات شمال أفغانستان بينها إقليم بانشير.
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ومنذ ذلك الحين، اندلعت الاشتباكات بين جبهة المقاومة الوطنية وطالبان وتحدث كل منهما عن مقتل العشرات في صفوف الطرف الآخر، وهي حصيلة يتعذر تأكيدها من مصدر مستقل في هذا الوادي الذي يصعب الوصول إليه. 
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