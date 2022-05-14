أخبار دولية
14 أيار 2022 - 15:11
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تركيا مستعدة لتناقش مع فنلندا والسويد مسألة ترشحهما لعضوية الأطلسي

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تركيا مستعدة لتناقش مع فنلندا والسويد مسألة ترشحهما لعضوية الأطلسي
Lebanon News

اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو السبت أن بلاده مستعدة لمناقشة فنلندا والسويد في شأن ترشحهما لعضوية حلف شمال الاطلسي والاسباب التي تدعو انقرة الى معارضة هذا الامر.
 
     
وقال تشاوش اوغلو قبل اجتماع لحلف شمال الاطلسي في برلين يشارك فيه نظيراه الفنلندي والسويدي إن "الغالبية الكبرى للشعب التركي هي ضد انضمام هذين البلدين اللذين يدعمان حزب العمال الكردستاني الإرهابي، وهم يطلبون منا تعطيل هذا الانضمام".
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وتدارك "لكنها مسائل يجب أن نناقشها بالتأكيد مع حلفائنا في الاطلسي وكذلك مع البلدين" المعنيين.
 
     
ولا يمكن لفنلندا والسويد الانضمام الى الحلف الا بعد تصويت بإجماع اعضائه.
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