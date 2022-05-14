زيلينسكي يلتقي في كييف زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأميركي

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التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف وفدا برلمانيا أميركيا بقيادة ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، بحسب بيان أصدرته الرئاسة الأوكرانية السبت.ونقل البيان عن زيلينسكي قوله خلال الاجتماع: "أتطلع إلى دعم من الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة. إضافة إلى ذلك، نعتقد أنه ينبغي الاعتراف رسميا بروسيا دولةً راعية للإرهاب".كما شكر للولايات المتحدة قيادتها في دعم أوكرانيا، قائلا إنها لا تحمي بلاده فحسب "بل أيضا القيم والحريات الديمقراطية وحق الدول في اختيار مستقبلها بحرية".وفي خطابه اليومي الذي يُلقيه عبر الفيديو، قال زيلينسكي مساء السبت إن "هذه الزيارة تظهر مجددا الدعم القوي من الحزبَين لدولتنا، وقوة العلاقات بين الشعبين الأميركي والأوكراني"، مشيرا إلى أنه ناقش الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا وكذلك موضوع العقوبات ضد روسيا.وأظهر مقطع فيديو نُشر في وقت سابق من اليوم نفسه على حساب زيلينسكي في تطبيق إنستغرام مجموعة صغيرة من البرلمانيين الأميركيين يسيرون في القصر الرئاسي في كييف قبل أن يستقبلهم الرئيس الأوكراني.وضم الوفد الأميركي، إلى ماكونيل، عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين. وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي أجرت زيارة مفاجئة لكييف نهاية نيسان، كشِف عنها في اليوم التالي.وتأتي زيارة الوفد في وقت أقرّ مجلس النواب الأميركي الثلاثاء مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، في خطوة أعقبت تحذير الرئيس جو بايدن من أنّ الأموال المخصّصة لمساعدة كييف على مواجهة الغزو الروسي ستنضب على الأرجح خلال أيام.ووافق النواب بغالبية 368 صوتا مقابل 57 على هذه الحزمة الهائلة من المساعدات العسكرية والإنسانية والاقتصادية، والتي اتّفق الحزبان على تفاصيلها مسبقا.ويتعيّن على مجلس الشيوخ أن يحذو حذو مجلس النواب ويقرّ هذا النصّ لكي يوقّعه بايدن ويصبح قانونا نافذا.