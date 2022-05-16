11 قتيلا جراء سقوط حافلة ركاب في واد في البيرو

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قضى 11 شخصا بينهم طفلان وأصيب 34 جراء سقوط حافلة ركاب في واد في البيرو، وفق ما أعلنت السلطات الأحد.وذكر جهاز الدفاع المدني أن الحادث وقع جراء سقوط حافلة لمسافة مئة متر في واد في منطقة أنكاش الواقعة إلى الشمال من ليما.وكانت الحافلة متّجهة إلى ليما من منطقة لا ليبرتاد الشمالية على طريق تايابامبا السريع.وعمل عناصر الشرطة وسكان حتى صباح الأحد لمحاولة انتشال الجثث من حطام الحافلة.وقالت السلطات إنها تجري تحقيقا لكشف أسباب الحادث.وحوادث المرور كثيرة في البيرو وغالبيتها من جراء السرعة وسوء أحوال الطرق وغياب الإشارات المرورية وتراخي السلطات في تطبيق القوانين.في شباط قضى 20 شخصا في حادث سقوط حافلة في واد في تايابامبا.