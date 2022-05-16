أخبار دولية
16 أيار 2022 - 00:46
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11 قتيلا جراء سقوط حافلة ركاب في واد في البيرو

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11 قتيلا جراء سقوط حافلة ركاب في واد في البيرو
Lebanon News
قضى 11 شخصا بينهم طفلان وأصيب 34 جراء سقوط حافلة ركاب في واد في البيرو، وفق ما أعلنت السلطات الأحد.

وذكر جهاز الدفاع المدني أن الحادث وقع جراء سقوط حافلة لمسافة مئة متر في واد في منطقة أنكاش الواقعة إلى الشمال من ليما.

وكانت الحافلة متّجهة إلى ليما من منطقة لا ليبرتاد الشمالية على طريق تايابامبا السريع.
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وعمل عناصر الشرطة وسكان حتى صباح الأحد لمحاولة انتشال الجثث من حطام الحافلة.

وقالت السلطات إنها تجري تحقيقا لكشف أسباب الحادث.

وحوادث المرور كثيرة في البيرو وغالبيتها من جراء السرعة وسوء أحوال الطرق وغياب الإشارات المرورية وتراخي السلطات في تطبيق القوانين.

في شباط قضى 20 شخصا في حادث سقوط حافلة في واد في تايابامبا.
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