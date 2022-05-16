ثمانية قتلى وجرحى في إطلاق نار بالبرازيل

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قُتل أربعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون عندما فتح مسلّحان النار خارج حانة في مدينة ألتاميرا الشماليّة في البرازيل، على ما أعلن مسؤولون.وأظهر فيديو لقطات من إطلاق النار الذي حصل في وقت متأخر السبت خلال جلوس حشد من الأشخاص خارج حانة، عندما اقترب مهاجمان وأطلقا النار على عدد من الأفراد، ثم لاذا بالفرار.وقال حاكم ولاية بارا، هيلدر بارباليو، في بيان إن السلطات تحقق في الهجوم باعتباره "صراعا محتملا بين مجموعات إجرامية".وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن ما لا يقل عن 12 جريمة قتل حصلت في ألتاميرا في أقل من أسبوعين.وقالت السلطات إنها تحقق في ما إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة ببعضها.وذكر بارباليو الذي توجه الأحد إلى المدينة البالغ عدد سكانها 117 ألف شخص، أنه شكل فرقة قوامها 50 شرطيا للتحقيق في الواقعة.وسبق لولاية بارا أن شكلت مسرحا لمواجهات دموية في الماضي بين عصابات مخدرات وجماعات شبيهة بالمافيا.