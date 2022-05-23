أخبار دولية
23 أيار 2022 - 09:41
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مقتل حارس في سفارة قطر في باريس وتوقيف مشتبه به

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مقتل حارس في سفارة قطر في باريس وتوقيف مشتبه به
Lebanon News
لقي حارس أمن يعمل في السفارة القطرية في باريس حتفه صباح اليوم، على يد رجل اعتُقل بعد الواقعة، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قريب من التحقيق ومن مكتب المدعي العام في باريس. 
 
وكشف المصدر القريب من التحقيق أن مشادة وقعت قبيل السابعة صباحًا بين الرجلين أمام السفارة في الدائرة الثامنة.
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وأعلنت النيابة أن ملابسات وفاة الحارس لم تُعرف بعد بدقة. وفُتح تحقيق في جريمة القتل العمد. كما لم يتم التأكد من أن المشتبه به استخدم سلاحًا.
      
وأشار مصور وكالة فرانس برس إلى أن عناصر من الشرطة العلمية والقضائية عاينوا المكان. وفُرض طوق أمني أمام المدخل الرئيسي للسفارة حيث تمركز رجال شرطة مسلحون. 
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