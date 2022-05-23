ارتفاع أسعار وقود الديزل يثير قلق البيت الأبيض

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تبدي الإدارة الأميركية استعدادا لاستخدام احتياطاتها من وقود الديزل لمواجهة ارتفاع أسعار هذه المادة الأساسية للشحن البري والأنشطة الصناعية والزراعية، وفق متحدّثة باسم البيت الأبيض.وجاء في تغريدة أطلقتها مساعدة المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية إيميلي سيمونز "نتابع عن كثب المشاكل على صعيد الأسعار والإمداد بالديزل الناجمة عن غزو" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا. وتابعت "أعددنا إعلانا طارئا يمكن للرئيس من خلاله أن يأمر باستخدام الاحتياطات إذا لزم الأمر. من شأن ذلك أن يسمح بتخطي انقطاع الإمدادات على المدى القصير".وتسجّل أسعار الديزل والبنزين ارتفاعا كبيرا في الولايات المتحدة.وارتفعت أسعار وقود الديزل الذي يعد مادة لا غنى عنها بالنسبة للمزارعين وشركات النقل، بأكثر من تسعة بالمئة على مقياس شهري و75 بالمئة على مقياس سنوي، ما من شأنه أن يعقدّ بشكل أكبر المشاكل اللوجستية الكبرى التي تواجهها الولايات المتحدة.ويطرح الأمر معضلة سياسية إضافية للرئيس الأميركي جو بايدن الذي تبذل إدارته جهودا كبرى لإيجاد حل لمشكلة النقص الحاد في حليب الأطفال في سياق تضخّم حاد.