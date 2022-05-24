خمسة بواحد.. زيارات ولي العهد السعودي المقبلة

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LBCI News Lebanon

خمسة بواحد..

بإختصار، هي الجولةُ الخارجيّة التي سيَقومُ بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى كل من تركيا- مصر- قبرص- يونان والاردن بحسب وكالة رويترز. جولةٌ قد تبدأُ بدايةَ شهرِ حُزيران المقبل.