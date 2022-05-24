أخبار دولية
24 أيار 2022 - 14:28
24/05/2022 14:28:00
خمسة بواحد.. زيارات ولي العهد السعودي المقبلة
خمسة بواحد.. زيارات ولي العهد السعودي المقبلة
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LBCI News Lebanon
خمسة بواحد..
بإختصار، هي الجولةُ الخارجيّة التي سيَقومُ بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى كل من تركيا- مصر- قبرص- يونان والاردن بحسب وكالة رويترز. جولةٌ قد تبدأُ بدايةَ شهرِ حُزيران المقبل.
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