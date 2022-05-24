أخبار دولية
24 أيار 2022 - 12:40
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الإمارات ترصد أول إصابة بجدري القردة

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الإمارات ترصد أول إصابة بجدري القردة
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية رصد أول حالة جدري القردة، في أول اصابة تسجل في الخليج.
 
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيان أن الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 سنة زائرة للدولة من غرب إفريقيا وتتلقى العناية الطبية اللازمة في الدولة.
 
وأكدت الوزارة أن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم.
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وجدري القردة مرض نادر يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان والعكس. وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه.
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