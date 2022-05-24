أخبار دولية
24 أيار 2022 - 14:19
Back

11 قتيلا في عملية دهم للشرطة البرازيلية في حي فقير

إليكم التفاصيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار ريو دي جانيرو, الشرطة البرازيلية,عملية دهم ,إليكم التفاصيل
episodes
11 قتيلا في عملية دهم للشرطة البرازيلية في حي فقير
Lebanon News
أوقعت حملة جديدة شنّتها الشرطة البرازيلية الثلاثاء 11 قتيلا، بينهم مدنية أصيبت برصاصة طائشة.
 
وأعلنت الشرطة العسكرية أنها تعرّضت لإطلاق نار فيما كانت تمهّد لدخول حي فيلا كروزيرو الفقير الواقع في شمال المدينة لتوقيف "زعماء عصابات إجرامية".
 
ومن جراء تبادل إطلاق النار قُتل عشرة أشخاص يشتبه بأنهم مجرمون، وامرأة مقيمة في الحي أصيبت برصاصة طائشة.
الإعلان
 
وغالبا ما تنفّذ الشرطة عمليات دهم في الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات.
 
وأفادت الشرطة بأنها كانت هذه المرة تتعقّب زعماء عصابات من أنحاء أخرى من البلاد يتّخذون من حي فيلا كروزيرو ملاذا لهم.
 
وتعد عملية الدهم هذه الأكثر دموية منذ عام في ريو دي جانيرو.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً