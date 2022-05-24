11 قتيلا في عملية دهم للشرطة البرازيلية في حي فقير

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أوقعت حملة جديدة شنّتها الشرطة البرازيلية الثلاثاء 11 قتيلا، بينهم مدنية أصيبت برصاصة طائشة.وأعلنت الشرطة العسكرية أنها تعرّضت لإطلاق نار فيما كانت تمهّد لدخول حي فيلا كروزيرو الفقير الواقع في شمال المدينة لتوقيف "زعماء عصابات إجرامية".ومن جراء تبادل إطلاق النار قُتل عشرة أشخاص يشتبه بأنهم مجرمون، وامرأة مقيمة في الحي أصيبت برصاصة طائشة.وغالبا ما تنفّذ الشرطة عمليات دهم في الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات.وأفادت الشرطة بأنها كانت هذه المرة تتعقّب زعماء عصابات من أنحاء أخرى من البلاد يتّخذون من حي فيلا كروزيرو ملاذا لهم.وتعد عملية الدهم هذه الأكثر دموية منذ عام في ريو دي جانيرو.